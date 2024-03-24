Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Баллы московских проектов можно перевести на помощь пострадавшим в «Крокусе» Организаторы акции «Миллион призов» в Москве объявили, что жители столицы теперь могут использовать свои накопленные баллы за участие в городских проектах для пожертвований на помощь пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям.
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