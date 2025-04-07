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На Западе объяснили, почему не стоит идти на Украину с малыми силами – нужны «большие батальоны»

На Западе объяснили, почему не стоит идти на Украину с малыми силами – нужны «большие батальоны»

Агентство Bloomberg выпустило материал собственного обозревателя Марк Чампиона с критикой планов Лондона и Парижа по формированию «сил сдерживания» и отправке их на Украину после гипотетического достижения там перемирия.

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