Японско-российский товарооборот сократился почти на треть

Санкции и геополитическая напряженность привели к снижению товарооборота России и Японии. По данным японского Минфина, в мае этот показатель уменьшился на 29,4% и составил 92,036 млрд иен (около $583 млн).
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