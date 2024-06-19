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Японско-российский товарооборот сократился почти на треть

Японско-российский товарооборот сократился почти на треть

Санкции и геополитическая напряженность привели к снижению товарооборота России и Японии. По данным японского Минфина, в мае этот показатель уменьшился на 29,4% и составил 92,036 млрд иен (около $583 млн).

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