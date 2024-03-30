ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье: Мигранты из Центральной Азии готовили взрыв в людном месте

ФСБ пресекла террористическую деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали подорвать взрывное устройство в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края.
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