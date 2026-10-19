❗️От симулятора к практике: Курсанты Нахимовского училища в Севастополе осваивают беспилотные технологии На кафедре «Морские гидрофизические комплексы» Нахимовского училища в Севастополе курсантов знакомят с технологиями безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.
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