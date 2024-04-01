Приказано молчать. Харьковские тероборонщики открыли огонь по подкреплению из Львова

Харьковские представители теробороны открыли огонь по подкреплению из Львова. Об очередном инциденте с "дружественным огнём" солдатам приказано молчать, но информация всё равно просочилась в публичное пространство.
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