Россиянин убил 85-летнюю мать и покончил с собой на западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 85-летней россиянки на западе Москвы. 25 октября этого года в квартире одного из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 85-летней россиянки на западе Москвы. 25 октября этого года в квартире одного из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.
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