Аргументы недели

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В ночь на пятницу в Одессе прогремели взрывы, в области объявлялась воздушная тревога

В ночь на пятницу в Одессе прогремели взрывы, в области объявлялась воздушная тревога. О том, что в Одессе ночью произошли взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели".

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