Полуголый турист устроил пьяный дебош на улице и укусил мотоциклиста

Пьяный британский турист устроил дебош на оживленной улице города Ченнай в Индии и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что полуголый британец ведет себя неадекватно, убегает от полицейских, а затем бросается на проезжавшего мимо мотоциклиста.