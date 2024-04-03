Полуголый турист устроил пьяный дебош на улице и укусил мотоциклиста

Пьяный британский турист устроил дебош на оживленной улице города Ченнай в Индии и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что полуголый британец ведет себя неадекватно, убегает от полицейских, а затем бросается на проезжавшего мимо мотоциклиста.
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