Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 сентября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА НовостиСпециальный посланник главы администрации Соединенных Штатов по миротворческим миссиям Стив Уиткофф настроен оптимистично по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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