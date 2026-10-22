Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 сентября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА НовостиСпециальный посланник главы администрации Соединенных Штатов по миротворческим миссиям Стив Уиткофф настроен оптимистично по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.