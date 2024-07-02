Цены на рынке первичной и вторичной недвижимости почти сравнялись

В Краснодарском крае отмечается уравнивание цен на первичном и вторичном рынках недвижимости. Об этом заявил ТАСС директор департамента маркетинга и аналитики федерального девелопера AVA Евгений Панасенко.
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