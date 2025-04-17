США предотвратили израильский удар по ядерным объектам Ирана

Американская газета New York Times сообщила, ссылаясь на свои источники, что Израиль собирался в мае нанести удар по объектам на территории Ирана, задействованных в ядерной программе, но администрация президента США Дональда Трампа остановила израильтян для проведения переговоров с Тегераном.
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