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Военное обозрение

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Почему началась холодная война

Почему началась холодная война

Черчилль считал, что Россия стала смертельной угрозой для «свободного мира». Поэтому надо создать новый фронт против русских, включая остатки германских армий[center][/center.

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