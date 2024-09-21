Латинская Америка отвергла приставания Зеленского

@ AP/TASS Tекст: Дмитрий Бавырин Саммит Украины и государств Латинской Америки отменен со скандалом. Сначала лидеры региона не испугались обидеть Владимира Зеленского, а потом он сам решил обидеть тех, кто отнесся к нему с пониманием.