Джек, который отправился в плаванье: тайная жизнь Филипа Сеймура Хоффмана

Он умер в 46 лет, но к этому моменту считался одним из главных артистов своего поколения. Любимый актер Пола Томаса Андерсона (сыграл в пяти его фильмах), обладатель множества наград, включая «Оскар», звезда франшиз «Голодные игры» и «Миссия: невыполнима», легенда независимого кино — Филип Сеймур Хоффман гениально пользовался своим отрицательным обаянием на экране, а в жизни был отцом троих детей, горячим поклонником Чехова, а также неоднократным пациентом наркологических клиник.