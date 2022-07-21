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Джек, который отправился в плаванье: тайная жизнь Филипа Сеймура Хоффмана

Джек, который отправился в плаванье: тайная жизнь Филипа Сеймура Хоффмана

Он умер в 46 лет, но к этому моменту считался одним из главных артистов своего поколения. Любимый актер Пола Томаса Андерсона (сыграл в пяти его фильмах), обладатель множества наград, включая «Оскар», звезда франшиз «Голодные игры» и «Миссия: невыполнима», легенда независимого кино — Филип Сеймур Хоффман гениально пользовался своим отрицательным обаянием на экране, а в жизни был отцом троих детей, горячим поклонником Чехова, а также неоднократным пациентом наркологических клиник.

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