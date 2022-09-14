Челябинск нарастил объем отгрузки товаров собственного производства

«Глав.Индекс» опубликовал рейтинг территорий региона за первое полугодие 2022 года. В топ-10 по отгрузке товаров собственного производства и выполнения услуг вышли: Челябинск, Магнитогорск, Сосновский район, Кыштым, Миасс, Варненский район, Саткинский район, Ашинский район, Пластовский район и Златоуст.
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