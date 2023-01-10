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Рынку не хватит сил на рост

Рынку не хватит сил на рост

Внешний фон перед открытием российского рынка выглядит смешанно. Растут азиатские индексы: китайский CSI прибавляет 0,33%, корейский KOSPI – 0,17%, японский Nikkei - в плюсе на 0,7%, а гонконгский Hang Seng демонстрирует околонулевую динамику.

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