Стали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова

А теперь представьте что творится на гражданке если во время войны зам Шайгу...

Надежда Белугина

Ну, вот, я же писала, что может так повернётся расследование, что кому-то станет стыдно. что он плохо отзывался о Пригожине. Правда не всегда сразу подтверждается. Всё ещё впереди.