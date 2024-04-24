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Стали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова

Стали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова

Ему грозит до 15 лет тюрьмы Стали известны подробности задержания замминистра обороны России Тимура Иванова.

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Комментарии
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Сергей Лобачев
А теперь представьте что творится на гражданке если во время войны зам Шайгу...
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16 час.
E
Ed
Становится понятнее причины бунта Пригожина и жестокость расправы с ним
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8 час.
Надежда Белугина
Ну, вот, я же писала, что может так повернётся расследование, что кому-то станет стыдно. что он плохо отзывался о Пригожине. Правда не всегда сразу подтверждается. Всё ещё впереди.
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7 час.

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