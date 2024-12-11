Пропаганда - один из основных видов оружия Второй мировой войны

ИТАЛИЯ. Пропагандистский плакат "США обещают итальянцам работу и деньги. Но если в этой стране на пособие по безработице живут 12 миллионов своих собственных граждан, то та работа, которую американцы станут давать представителям покоренных народов будет основываться на проявлении ими рабской покорности и бесчестия!".