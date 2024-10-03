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Самолёт "Уральских авиалиний" вернулся в Москву из Дубая по альтернативному маршруту

Самолёт "Уральских авиалиний" вернулся в Москву из Дубая по альтернативному маршруту

Пассажирам пришлось провести в полёте три лишних часаПо альтернативному маршруту прибыл 3 октября из Дубая в Московский аэропорт Домодедово самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс U6 798 за 2  октября.

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