Самолёт "Уральских авиалиний" вернулся в Москву из Дубая по альтернативному маршруту

Пассажирам пришлось провести в полёте три лишних часаПо альтернативному маршруту прибыл 3 октября из Дубая в Московский аэропорт Домодедово самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс U6 798 за 2 октября.
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