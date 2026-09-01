Доцент Кутарова: пострадавшие от ЧС получат право на неоплачиваемый отпуск

Пострадавшие от ЧС работники с 1 сентября получат право на неоплачиваемый отпуск и один дополнительный выходной с сохранением заработной платы.
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