Вышедшего по УДО алматинца вновь арестовали

В южной столице под стражу вновь взяли условно-досрочного освобожденного, который игнорировал закон. В департаменте полиции мегаполиса сообщили, что речь идет о 35-летнем мужчине, которого освободили из мест лишения свободы летом 2024 года.
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