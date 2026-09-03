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График приема граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в СЕНТЯБРЕ 2026 года

График приема граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в СЕНТЯБРЕ 2026 года

График приема граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в СЕНТЯБРЕ 2026 года: - 10 сентября 2026 года с 10:00 до 11:30 в аппарате следственного управления по адресу: г.

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