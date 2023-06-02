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Минпромторг рассматривает возможность ограничить параллельный импорт электроники более 20 брендов

Минпромторг рассматривает возможность ограничить параллельный импорт электроники более 20 брендов

Министерство промышленности и торговли совместно с российскими производителями электроники рассматривают возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов.

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