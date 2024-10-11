Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

890 подписчиков

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра.

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие мотострелковой бригады наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх