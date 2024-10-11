Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие мотострелковой бригады наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.