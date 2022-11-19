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Грэм Сунесс: «Нужно ли Англии играть с Ираном в два опорника? Я бы спустил псов с поводка. Любой исход матча – вызов для сборной»

Грэм Сунесс считает, что сборная Англии должна играть смелее в матче с Ираном. «Любой возможный исход стартовой игры сборной Англии на чемпионате мира по футболу в понедельник представляет собой вызов [для сборной].

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