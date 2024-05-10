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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гнабри почти наверняка пропустит Евро-2024 из-за травмы, полученной в игре с «Реалом». В этом сезоне за «Баварию» он точно не сыграет

В первом тайме ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1, первая игра – 2:2) Гнабри получил травму мышц задней поверхности бедра.

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