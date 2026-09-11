России навязывают невыгодную сделку, Западу нужны три месяца тишины на СВО.Западу, в частности, Штатам и Трампу, а уже тем более Киеву и Зеленскому, сейчас остро необходимы три месяца тишины в зоне спецоперации.
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