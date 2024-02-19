Таких битв флотов не было со времен Второй мировой войны. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" спешат на подмогу хуситам?

15 февраля 50K прочитали Это внешне не слишком примечательное, казалось бы, сообщение пресс-службы российского Минобороны может оказаться анонсом нового крайне серьезного обострения обстановки в Красном и Аравийском морях, а также в районе Баб-эль-Мандебского пролива.