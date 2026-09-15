crudeoil breakout! will hit 10400-800 ya 9200? Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! kailashcfa33 The structure is now clearly bullish, but RSI near 76 indicates short-term overbought conditions, so chasing the price at the current level can carry higher pullback risk Key Technical Structure Current Price: 9974 Immediate Resistance: 10050 Next Resistance: 10400 Major Resistance: 10800 Buy above 10,050 on sustained price action sl: 9910 Target 1: 10200 Target 2: 10400--10800 bearish / rejection--- Avoid aggressive shorts while price remains above 9,840.
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