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В Архангельской области клещи укусили уже 3386 человек

В Архангельской области клещи укусили уже 3386 человек

Данными на 8 июня 2023 года поделился региональный Роспотребнадзор.Укусы клещей зафиксировали на территории всех районов: в Вельском 436, Устьянском 276, Онежском 196, Коношском 186, Красноборском 163, Няндомском 156, Плесецком 147, Вилегодском 133, Шенкурском 131, Котласском 130, Виноградовском 118, Каргопольском 114, Верхнетоемском 98, Холмогорском 76, Ленском 49, Пинежском 28, Приморском 18, Мезенском 2, Лешуконском районе 1 человек, в городах Котласе 235, Северодвинске 248, Архангельске 205, Коряжме 159, Новодвинске 45, Мирном 36 человек.

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