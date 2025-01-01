❗️Больше 2,5 тысяч детей из детских домов Свердловской области получили подарки на Новый год Накануне грузовик Деда Мороза посетил последний из 76 социальных центров — КЦСОН Слободо-Туринского района.
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❗️Больше 2,5 тысяч детей из детских домов Свердловской области получили подарки на Новый год Накануне грузовик Деда Мороза посетил последний из 76 социальных центров — КЦСОН Слободо-Туринского района.
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