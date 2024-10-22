БРИКС раскрывает экономический потенциал каждой страны-участника

БРИКС раскрывает экономический потенциал каждой страны-участникаА на основе сохранения экономического суверенитета каждой страны будет образовываться система и крепкий союз, считает доктор экономических наук, профессор КФУ им.
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