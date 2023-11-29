Кёвеши: "В ближайшие годы Молдова получит значительное финансирование из бюджета ЕС"

"В ближайшие годы Молдова получит значительное финансирование из бюджета ЕС". С таким заявлением выступила главный прокурор Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кёвеши на форуме EUROSFAT 2023 "Европейский союз и новые горизонты".
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