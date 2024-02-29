В Челябинске весь день не будут работать светофоры на трех перекрестках

В Челябинске утром 1 марта отключат светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. С вероятными сложностями столкнутся автомобилисты на перекрестках улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.