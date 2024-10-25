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В РФ выпустили в оборот обновленные купюры 5000 рублей с символами Урала

В РФ выпустили в оборот обновленные купюры 5000 рублей с символами Урала

В России в обращение выпустили обновленные пятитысячные купюры. Первыми в стране их увидели жители двух регионов - Алтайского и Пермского краев.

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Комментарии
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Модест
ООО Банк России может на своих билетиках хоть жопу Обамы нарисовать, это не деньги. На самом деле эта бумажка представляет из себя 51,69 рейхсдоллара США по сегодняшнему курсу. &quot;Банк России&quot; России не принадлежит и не подчиняется, ему только МВФ указ. Поэтому кредитную ставку повышает, чтобы наша промышленность загнулась. Благодаря этой конторе 300 миллиардов российских долларов зависли за бугром и не работают на нашу страну. Если эту сумму перевести в билетики этого банка, то получится 15 505 478 602 439,53 денежных единиц, нагло названных рублями. В настоящих рублях доллар сейчас стоит 54 копейки Госбанка СССР.
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