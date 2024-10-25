В РФ выпустили в оборот обновленные купюры 5000 рублей с символами Урала

Модест

ООО Банк России может на своих билетиках хоть жопу Обамы нарисовать, это не деньги. На самом деле эта бумажка представляет из себя 51,69 рейхсдоллара США по сегодняшнему курсу. "Банк России" России не принадлежит и не подчиняется, ему только МВФ указ. Поэтому кредитную ставку повышает, чтобы наша промышленность загнулась. Благодаря этой конторе 300 миллиардов российских долларов зависли за бугром и не работают на нашу страну. Если эту сумму перевести в билетики этого банка, то получится 15 505 478 602 439,53 денежных единиц, нагло названных рублями. В настоящих рублях доллар сейчас стоит 54 копейки Госбанка СССР.