🔥 В Кировском районе горела сухая трава на 250 «квадратах» — пожар потушили Возгорание произошло в районе села Журавки.
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🔥 В Кировском районе горела сухая трава на 250 «квадратах» — пожар потушили Возгорание произошло в районе села Журавки.