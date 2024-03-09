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Зеленского обвинили в раскрытии секретной базы с иностранцами в Одессе

Зеленского обвинили в раскрытии секретной базы с иностранцами в Одессе

Меркурис: Зеленский своим визитом раскрыл координаты секретной базы в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл месторасположение секретной базы в Одессе, где готовились специалисты по управлению морскими беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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