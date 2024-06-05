Главный редактор «Альтернативы» Андрей Ваджра в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, почему население Украины будет терпеть любые издевательства киевского режима… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры Страница Вконтакте Андрея Ваджры .