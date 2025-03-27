В Госдуме предложили освободить от ОГЭ и ЕГЭ победителей школьных олимпиад

С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от сдачи ЕГЭ и ОГЭ.