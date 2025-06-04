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Пауэрбанк загорелся на борту самолета Петербург — Якутск

Пауэрбанк загорелся на борту самолета Петербург — Якутск

На борту самолета авиакомпании «Якутия», следующего из Санкт-Петербурга в Якутск, у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк.

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Комментарии
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Juri дедов
Пауэрбанк или смартфон могут самовозгораться от повышенной температуры - это факт. Но этот эксперд не уточнил: откуда в самолёте взялась повышенная температура или прямые солнечные лучи? Скорее всего от короткого замыкания, от которого батарея нагрелась до температуры возгорания.
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