Juri дедов

Пауэрбанк или смартфон могут самовозгораться от повышенной температуры - это факт. Но этот эксперд не уточнил: откуда в самолёте взялась повышенная температура или прямые солнечные лучи? Скорее всего от короткого замыкания, от которого батарея нагрелась до температуры возгорания.