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Адвокат Щербинин рассказал, что обязать соседа сделать ремонт можно через суд

Адвокат Щербинин рассказал, что обязать соседа сделать ремонт можно через суд

Собственника квартиры могут через суд обязать устранить нарушения и сделать ремонт, если его действия создают угрозу зданию или мешают жить другим людям.

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