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Про цветы

Про цветы

На языке цветов анютины глазки символизируют задумчивость. Кроме того, подаренный кому-либо букетик анютиных глазок может означать – «думаю о вас».

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