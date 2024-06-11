На языке цветов анютины глазки символизируют задумчивость. Кроме того, подаренный кому-либо букетик анютиных глазок может означать – «думаю о вас».
Про цветы
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На языке цветов анютины глазки символизируют задумчивость. Кроме того, подаренный кому-либо букетик анютиных глазок может означать – «думаю о вас».
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