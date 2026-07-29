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Регионы России

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Минобороны РФ сообщает о нейтрализации 619 беспилотников и 4 ракет «Нептун» за сутки

Минобороны РФ сообщает о нейтрализации 619 беспилотников и 4 ракет «Нептун» за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки нейтрализовали 619 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четыре высокоточные управляемые ракеты дальнего действия типа «Нептун», сообщили в Министерстве обороны России.

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