Общественный транспорт в Калуге работает в штатном режиме

На Калужский регион обрушилось аномальное количество снега. На дорогах гололед и снежные заносы. Работа на улицах велась всю ночь В Калуге общественный транспорт работает в штатном режиме, несмотря на прошедший мощный снегопад.
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