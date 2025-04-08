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Россиянам рассказали об условиях для назначения пенсии в 2025 году

Россиянам рассказали об условиях для назначения пенсии в 2025 году

В 2025 году россиянам для назначения страховой пенсии требуется достижение установленного возраста для выхода на пенсию, а также не менее 15 лет страхового стажа и наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.

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