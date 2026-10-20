Накануне 47-летия, в августе 2026 года, Александр Ратников опять попал в новостные подборки. Только поводом были не премьеры и не свежие роли, а старая цитата — признание из интервью 2021 года: «За последние три года я остался совсем один: у меня ушли мама и папа, я развёлся».