Накануне 47-летия, в августе 2026 года, Александр Ратников опять попал в новостные подборки. Только поводом были не премьеры и не свежие роли, а старая цитата — признание из интервью 2021 года: «За последние три года я остался совсем один: у меня ушли мама и папа, я развёлся».
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