Два ярославских подростка приняли машину за бесхозную и обчистили ее

В отношении двух ярославских подростков 14 и 15 лет возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вечером 2 августа они катались по деревне на ВАЗе-2114 и заметили у одного из домов машину такой же модели.
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