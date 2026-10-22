Летом 2027 года на Ямале пройдут масштабные учения МЧС России «Безопасная Арктика». Спасатели будут отрабатывать действия при ЧП, сообщила пресс-служба министерства.
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