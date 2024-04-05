Губернатор Старовойт: дроны-камикадзе атаковали село Коровяковка

Ночью 5 апреля село Коровяковка Глушковского района попало под удар двух дронов-камикадзе. Повреждения получили четыре дома и столько же машин, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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